В иранском городе произошли взрывы

Несколько взрывов произошло в разных частях города Исфахан, который находится в центральной части Ирана. Об этом сообщает агентство Mehr в Telegram-канале.

«Несколько минут назад в восточных и северных районах города Исфахан прозвучало несколько взрывов, для отражения атак вражеских целей были задействованы средства ПВО», — сказано в публикации.

До этого в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что военные завершили серию ударов по пусковым установкам ракет на западе Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В следующие дни атаки продолжились.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее появилась информация, что жители Тегерана массово пытаются покинуть город.