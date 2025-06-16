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Нетаньяху не исключил попытки ликвидации верховного лидера Ирана

Нетаньяху: Израиль не исключает попытки ликвидировать лидера Ирана Хаменеи
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Abir Sultan Pool/Reuters

Израильские власти допускают такое развитие событий, при котором попытаются устранить верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом в интервью ABC News заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«На вопрос о том, действительно ли Израиль нападет на верховного лидера [Ирана], Нетаньяху ответил, что Израиль «делает то, что должен», — говорится в материале.

Израильский премьер также прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на выходных якобы отверг план по ликвидации Хаменеи, опасаясь эскалации.

«Это не приведет к эскалации конфликта, а положит ему конец», — сказал Нетаньяху.

16 июня Трамп в ходе пресс-конференции отказался говорить, при каких обстоятельствах Вашингтон может вступить в войну с Тегераном. По данным CNN, президент США опасается вступления американской армии в конфликт с Ираном, так как это может повлиять на отношение электората к Трампу. При этом на него давят «ястребы» из числа республиканцев, отмечают журналисты.

Ранее в Иране заявили о способности Трампа «приструнить» премьера Израиля.

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