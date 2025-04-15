В Курске рассказали о состоянии пострадавшей после атаки дронов ВСУ

Хинштейн: после атаки дронов по Курску одна женщина находится в тяжелом состоянии

После атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курску одна женщина находится в тяжелом состоянии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«В тяжелом состоянии одна женщина — у нее 45% ожогов второй и третьей степени лица, туловища. Врачи оперативно провели операцию, сейчас женщина в реанимации», — написал он.

15 апреля министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи в небе над Курской областью были перехвачены и уничтожены 109 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как рассказали в оперативном штабе региона, Курск подвергся массированной атаке. В результате ударов с применением БПЛА в городе пострадали 10 человек, одного из них — 85-летнюю пенсионерку — спасти не удалось.

В нескольких жилых домах произошли возгорания. Кроме того, повреждения получил гараж и находившиеся в нем 11 машин скорой помощи. Несмотря на это, Курская областная станция скорой медицинской помощи продолжает работать и направлять врачей на вызовы.

Ранее на территории Курской области обнаружили 200-килограммовый беспилотник ВСУ.