В Курске рассказали о работе станции скорой помощи после атаки беспилотников

ТАСС: станция скорой помощи в Курске продолжает работать после атаки дронов ВСУ

Курская областная станция скорой помощи продолжает отправлять медиков на вызовы, несмотря на атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказала заместитель главного врача по медицинской части данного учреждения Наталья Шульгина, пишет ТАСС.

«Помощь оказывается им (гражданам. — «Газета.Ru»). Машины еще есть в наличии», — отметила специалист.

В ночь на 15 апреля административный центр Курской области подвергся массированной атаке украинских дронов. По данным министерства обороны РФ, всего в небе над регионом были перехвачены 109 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Одной из целей для ударов стал гараж с машинами скорой помощи, расположенный в Курске. Строение, а также 11 транспортных средств получили повреждения.

Кроме того, в результате атаки пострадали 10 человек. Среди них — 85-летняя женщина, которую спасти не удалось.

В оперативном штабе региона уточнили, что после ударов в городе зафиксировали несколько пожаров. В том числе возгорания произошли в жилых домах, на места выезжали сотрудники экстренных служб.

Ранее военные ВСУ попытались атаковать теплоэлектроцентраль в Тульской области.