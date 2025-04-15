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В регионах РФ за ночь сбили более 110 украинских беспилотников

Минобороны сообщило о 115 сбитых за ночь украинских дронах
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РИА «Новости»

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи ликвидировали 115 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

Подавляющее большинство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — 109 — перехватили в небе над Курской областью. Еще три дрона были уничтожены в Воронежской области. В воздушном пространстве Орловской и Брянской областей, а также в столичном регионе сбили по одному беспилотнику.

В ведомстве уточнили, что ВСУ использовали для атак БПЛА самолетного типа.

Ночью 15 апреля оперативный штаб Курской области заявил, что административный центр региона подвергся массированной атаке украинских дронов. В результате ранения различной степени тяжести получили 10 человек, в том числе 85-летняя женщина. Ее спасти не удалось.

По данным властей, из-за ударов со стороны ВСУ в городе произошли возгорания в нескольких жилых домах. Кроме того, повреждения получил гараж с машинами скорой помощи. Урон был нанесен 11 транспортным средствам.

Ранее в Белгородской области при сбросе взрывного устройства с беспилотника ВСУ пострадал мирный житель.

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