Один человек погиб при атаке беспилотников ВСУ на Курск

Оперштаб сообщил, что 85-летняя женщина погибла при атаке БПЛА ВСУ на Курск

Пожилая женщина погибла при массированной атаке украинских беспилотников на Курск. Об этом сообщил оперштаб Курской области в Telegram-канале.

«К сожалению, погибла 85-летняя женщина <...> Также пострадали 9 человек, они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги», — говорится в сообщении.

В результате ударов БПЛА по городу произошло возгорание в нескольких домах. В одном из многоквартирных домов на улице Заводской повреждены восьмой и девятый этажи, пожар локализован силами МЧС. Жителей дома эвакуировали и разместили в ПВР.

Пожар возник на пяти этажах в многоквартирном доме на улице Орловской и на одном из этажей в доме на улице Веспремской. В данный момент там работают сотрудники МЧС.

Кроме того, повреждены также три частных домовладения в результате сбросов с беспилотников. Одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. Telegram-канал SHOT писал, что в городе зафиксировано более 30 взрывов.

Ранее в Курской области нашли 200-килограммовый украинский беспилотник.