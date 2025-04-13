Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области нашли 200-килограммовый украинский беспилотник

Хинштейн: добровольцы отряда «Барс-Курск» нашли украинский БПЛА весом 200 кг

Добровольцы отряда «Барс-Курск» и военная полиция обнаружили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) весом 200 кг в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Из-за своих габаритов этот БПЛА способен поднимать до 50 кг, пролетать со скоростью 150 км/ч до тысячи километров! Не нужно говорить о том, какой урон он способен причинить», — написал глава региона.

По его словам, территория в районе опасной находки оцеплена. На место скоро прибудут саперы и приступят к его разминированию, отметил Хинштейн.

Он сообщил, что в курском приграничье саперы ежедневно обезвреживают десятки тысяч взрывоопасных предметов (ВОП): так, позавчера были разминированы 23 тысячи ВОП, вчера — 21,5 тысячи.

Врио губернатора в очередной раз призвал жителей Курской области не возвращаться на приграничные территории, поскольку там небезопасно. И сегодняшняя находка — еще одно тому подтверждение, подчеркнул Хинштейн.

До этого первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что стремительное наступление российских войск в Курской области обратило в бегство Вооруженные силы Украины, которые не успели скрыть следы своих преступлений на территории России.

По его словам, отступая, украинские солдаты минировали территорию. В частности, есть свидетельства о том, что бойцы ВСУ прикрепляли взрывные устройства к детским игрушкам, добавил дипломат.

Ранее российский военный рассказал о заминированных кладбищах в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами