Добровольцы отряда «Барс-Курск» и военная полиция обнаружили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) весом 200 кг в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Из-за своих габаритов этот БПЛА способен поднимать до 50 кг, пролетать со скоростью 150 км/ч до тысячи километров! Не нужно говорить о том, какой урон он способен причинить», — написал глава региона.

По его словам, территория в районе опасной находки оцеплена. На место скоро прибудут саперы и приступят к его разминированию, отметил Хинштейн.

Он сообщил, что в курском приграничье саперы ежедневно обезвреживают десятки тысяч взрывоопасных предметов (ВОП): так, позавчера были разминированы 23 тысячи ВОП, вчера — 21,5 тысячи.

Врио губернатора в очередной раз призвал жителей Курской области не возвращаться на приграничные территории, поскольку там небезопасно. И сегодняшняя находка — еще одно тому подтверждение, подчеркнул Хинштейн.

До этого первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что стремительное наступление российских войск в Курской области обратило в бегство Вооруженные силы Украины, которые не успели скрыть следы своих преступлений на территории России.

По его словам, отступая, украинские солдаты минировали территорию. В частности, есть свидетельства о том, что бойцы ВСУ прикрепляли взрывные устройства к детским игрушкам, добавил дипломат.

Ранее российский военный рассказал о заминированных кладбищах в Курской области.