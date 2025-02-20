Российские военные уверенно продвигаются в Курской области, на фоне чего план украинского лидера Владимира Зеленского использовать регион на предстоящих переговорах выглядит наивно, считает военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин. В беседе с Tsargrad.tv он назвал эти надежды фантастическими, напомнив о прогрессе в освобождении российского приграничья.

Зеленский добивался того, чтобы на переговорах удержание небольшого участка земли помогло ему выторговать много территорий, напомнил эксперт. Он подчеркнул, что этот сценарий кажется фантастическим, особенно на фоне того, как Россия стремительно отвоевывает приграничье. По мнению Матюшина, к началу переговоров ВС РФ могут полностью выдавить захватчиков за границу.

Военный эксперт напомнил, что недавно российская армия освободила Свердликово, выдавив украинцев в Сумскую область, а также взяла под контроль дорогу на Рыльск, по которой снабжались украинские группировки в регионе.

«Это, конечно же, тоже значительный успех. Что значительно снижает боеспособность украинских войск. У противника возникают проблемы с ротацией, с доставкой боеприпасов, продуктов питания, всего остального. Но это ещё и ключ от Суджи», — подчеркнул Матюшин.

Он напомнил о важности этого города, выступающего плацдармом ВСУ. Если его освободить, то украинские военные не смогут закрепиться и отступят, заключил военный эксперт.

Напомним, президент РФ Владимир Путин накануне сообщил, что российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области и вышли на территорию противника. Сегодня стало известно, что российские войска взяли под огневой контроль основную трассу снабжения украинской армии в регионе. По данным Генштаба, российские войска вернули под контроль более 800 кв. км территории, что составляет около 64% от первоначально занятых силами ВСУ земель.

Ранее четверым солдатам ВСУ, напавшим на Курскую область, вынесли приговоры.