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Российские военные взяли под контроль важную дорогу в Курской области

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск
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Максим Блинов/РИА Новости

Российские военнослужащие после освобождения Свердликово в Курской области взяли под контроль важную логистическую дорогу СуджаРыльск. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, оперативный захват позиций осуществляли тульские десантники. Для реализации захвата дороги использовались беспилотники, артиллерия и авиация. В ходе боя российские солдаты освободили северную часть населенного пункта и взяли под контроль дорогу Суджа — Рыльск.

До этого российский военкор Юрий Подоляка сообщил, что после взятия российскими военными села Свердликово в Курской области возле Суджи началась «дискотека». По его словам, населенный пункт находится в семи километрах от важной трассы Сумы — Суджа и представляет собой важный опорный пункт, взятие которого позволит заблокировать передвижение украинских военных по трассе.

Он добавил, что после закрепления позиций ВСУ будут подвержены атаке с разных сторон.

Об освобождении села Свердликово стало известно 17 февраля. По данным оборонного ведомства, операцию проводила группировка войск «Север». В ходе боя солдаты нанесли поражение танковым, механизированным и штурмовым бригадам ВСУ возле 12 населенных пунктов.

Ранее Путин призвал подготовиться к восстановлению Курской области.

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