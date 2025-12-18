Роднина не согласилась с утверждением о деградации в фигурном катании

Роднина о фигурном катании в России: не скажу, что мы сильно деградировали

Советская фигуристка Ирина Роднина заявила, что не видит в российском фигурном катании признаков сильной деградации с технической точки зрения. Ее слова приводит Sport24.

«Судя по набору элементов, который выполняют фигуристки, не могу сказать, что мы сильно деградировали. Другой вопрос, что мы что-то утратили в композиции и постановке программ, в стиле и направлении. В наше отсутствие произошли изменения возрастного ценза, а значит поменялась манера и форма катания. Сократился ли наш отрыв от зарубежных фигуристок? Гадать не буду», — сказала Роднина.

Петросян и Петр Гуменник завоевали олимпийские лицензии по итогам отборочного турнира Международного союза конькобежцев (ISU). 27 ноября МОК официально допустил фигуристов до участия в зимних Играх-2026. Оба спортсмена прошли необходимые проверки.

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

Международный союз конькобежцев одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Гуменника, Владислава Дикиджи, Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

Ранее Жулин заявил, что после пика спортивной карьеры Трусовой и Щербаковой фигуристок такого масштаба не было.