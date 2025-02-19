Путин сообщил о пересечении ВС РФ границы с Украиной в Курской области

Путин: бойцы ВС России пересекли границу с Украиной в Курской области

Российские военные пересекли границу с Украиной в Курской области, сообщил президент РФ Владимир Путин во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге. Его слова передает ТАСС.

«Мне доложили буквально час назад — сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника», — поделился Путин.

До этого врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что электричество в Рыльске Курской области оперативно восстановили после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на электроподстанцию.

Врио губернатора Курской области также обратился к местным жителям. Он призвал их сохранять бдительность и быть предельно осторожными, подчеркнув, что «враг продолжает наносить подлые удары по мирным объектам и запугивать мирное население».

17 февраля украинская армия нанесла удар по школе в селе Крупец Рыльского района. В результате атаки было выбито восемь окон в учебном учреждении.

Ранее Хинштейн попросил прокуратуру проверить канал c жалобами жителей Суджи на власть.