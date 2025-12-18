На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пригожин раскрыл планы на Новый год

Продюсер Пригожин отметит одновременно Новый год и день рождения внучки
Антон Денисов/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин раскрыл свои и певицы Валерии планы на празднование Нового года. Его цитирует «Пятый канал».

Он напомнил, что на эту дату выпадает день рождения их внучки Селины, которой в 2026 году исполнится пять лет.

«Последние пять лет у нас прекрасное 1 января, потому что у нас день рождения Селинки, внучки. Мы всегда радовались, потому что 1 января можно выспаться и выдохнуть после этого [новогоднего] марафона», — сказал артист.

Пригожин обратил внимание на то, что как у представителей шоу-бизнеса у них с женой Новый год всегда нагружен работой, и праздник в семье отмечают отдыхом в узком кругу.

Он также добавил, что квартиру в праздники украшают Валерия и другие близкие, и елку в доме ставят либо живую, либо искусственную в зависимости от того, каковы планы семьи на ближайшие дни: остаться в городе или путешествовать.

