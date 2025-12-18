«Два важных события, но Матвей выиграл трофей»: Семин сравнил Аршавина и Сафонова

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин. сравнил достижение российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова с четырьмя забитыми мячами футболиста Андрея Аршавина в ворота «Ливерпуля», передает «Матч ТВ».

«Два очень значимых достижения. Но Матвей Сафонов выиграл трофей — Межконтинентальный кубок. Его не выигрывал ни один российский и советский футболист. И одно, и другое событие всегда будут в истории российского футбола, — высказался Семин.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Сразу после финального свистка футболисты парижской команды бросились к Сафонову и стали качать его на руках.

Сафонов – первый вратарь в истории футбола, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире Международной федерации футбола (ФИФА).

Ранее Аршавин рассказал, что помогло Сафонову отбить четыре пенальти в финале Межконтинентального кубка.