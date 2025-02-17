Российские военнослужащие освободили населенный пункт Свердликово в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, операцию проводила группировка войск «Север». В ходе боя солдаты нанесли поражение танковым, механизированным и штурмовым бригадам ВСУ возле 12 населенных пунктов. Кроме того, российская армия отразила четыре контратаки противника.

За сутки на Курском направлении потери украинской стороны составили более 300 военнослужащих. Помимо этого, на линии фронта было уничтожено четыре танка, один из которых американского производства, а также три бронетранспортера и 15 боевых бронированных машин.

До этого СК возбудил дело после атаки ВСУ на село в Курской области. По данным пресс-службы ведомства, в результате атаки один из местных жителей получил ранения и был госпитализирован. Помимо этого, в ходе атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и частные дома.

В августе 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию Суджанского района Курской области. По данным следствия, с августа по декабрь прошлого года они расправлялись с жителями Николаево-Дарьина, а также не давали им свободно перемещаться.

Ранее на компенсации жителям Курской области выделили почти полтора миллиарда рублей.