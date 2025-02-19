Четверым солдатам ВСУ, напавшим на Курскую область, вынесли приговоры

Суд дал от 15 до 16 лет колонии солдатам ВСУ, вторгшимся в Курскую область

Суд вынес приговоры четырем солдатам ВСУ Сергею Боченко, Валерию Мальченко, Сергею Литвиненко и Сергею Биличенко, которые участвовали во вторжении в Курскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Следственный комитет РФ.

«Доказательства, собранные военными следственными органами СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора военнослужащим 22-й отдельной механизированной бригады», — говорится в сообщении.

Каждого из них признали виновным в совершении теракта. По версии следствия, мужчины запугивали мирных граждан Курской области, занимали частные дома, мешали эвакуации людей, а также стреляли по ним и по российским военнослужащим. Мальченко и Боченко получили по 15 лет колонии строгого режима, а Биличенко и Литвиненко — по 16 лет.

В конце января Ленинский районный суд Курска заочно арестовал британского журналиста Джерома Старки за незаконное пересечение границы. Журналист британского издания Sun незаконно прибыл на территорию России в Курской области, сопровождая оккупационные украинские войска в том числе в городе Судже.

Ранее суд в Курской области заочно арестовал журналиста из Швейцарии.