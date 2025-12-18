На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков объяснил допуск западных журналистов на прямую линию с Путиным

Песков: РФ пригласила западные СМИ на прямую линию, чтобы весь мир услышал Путина
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Россия пригласила западных журналистов на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку заинтересована, чтобы весь мир слышал, что говорит российский лидер. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

При этом он отметил, что западные страны не красит их поведение в отношении российских журналистов.

«То, что они (Запад. — прим. ред.) так себя ведут с нашими журналистами, их это не красит... Нам нужно заниматься своими делами и обеспечивать свои интересы. И в наших интересах сделать так, чтобы весь мир слышал, что говорит Путин», — сказал Песков.

16 декабря представитель Кремля заявил, что журналисты из недружественных стран смогут задать вопрос Путину на прямой линии в пятницу

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания. В прямом эфире президент России подведет итоги уходящего 2025 года и ответит на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров.

Ранее искусственный интеллект составил список популярных тем вопросов к прямой линии Путина.

