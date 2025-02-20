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Вооруженные силы РФ взяли под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Курской области

Армия РФ взяла под огневой контроль трассу снабжения ВСУ в Курской области
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Российские войска взяли под огневой контроль основную трассу снабжения украинской армии в Курской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что после продвижения российских бойцов у Свердликова основная трасса находится под огневым контролем, что позволяет существенно нарушить логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничной территории.

18 февраля сообщалось, что подразделения воздушно-десантных войск России, закрепившись в селе Свердликово, выбили военных ВСУ из нескольких опорных пунктов в лесополосах восточнее населенного пункта и продвинулись в направлении города Суджи.

Об освобождении села Свердликово стало известно 17 февраля. По данным Минобороны РФ, операцию проводила группировка войск «Север».

Ранее российский военкор рассказал о «дискотеке» для ВСУ около Суджи.

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