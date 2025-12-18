Песков прокомментировал переговоры США и Украины

Песков: Россия не получала документов по итогам работы США и Украины

Россия пока не получала никаких документов по итогам работы США с Европой и Украиной. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет», — сказал он, отвечая на вопрос, получала ли Москва какие-то документы по итогам работы США с Европой и Украиной.

Песков добавил, что Кремль готовит определенные контакты с американской стороной.

14 декабря в Берлине состоялись переговоры по урегулированию украинского конфликта при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя главы Белого дома Джареда Кушнера и президента Украины Владимира Зеленского. Встреча продолжалась пять часов. Позже Уиткофф сообщил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования в республике.

16 декабря Зеленский заявил, что в ближайшие дни США проведут переговоры с Россией по поводу достигнутых с украинской стороной договоренностей. После этого, возможно, на выходных (20-21 декабря) украинская делегация снова встретится с командой американского президента Дональда Трампа в Вашингтоне, отметил политик.

Ранее Трамп дал Зеленскому всего несколько дней для принятия предложения по гарантиям.