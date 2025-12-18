На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин 30 раз изнасиловал падчерицу и получил 19 лет колонии

В Мурманской области осудили мужчину, который 30 раз изнасиловал падчерицу
true
true
true
close
Объединенная пресс-служба судов Мурманской области/VK

В Мурманской области вынесли приговор мужчине, который насиловал малолетнюю падчерицу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Все продолжалось на протяжении нескольких лет в Печенгском районе. Местный житель 1978 года рождения сожительствовал с женщиной и за это время совершил 30 изнасилований ее малолетней дочери, применяя насилие и используя беспомощность ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.

Печенгский районный суд признал мужчину виновным в совершении особо тяжких преступлений в отношении малолетней. Помимо 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, ему назначено дополнительное наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Также суд частично удовлетворил гражданский иск и взыскал с преступника 3 млн рублей в качестве моральной компенсации потерпевшей.

Ранее в Коми отчим изнасиловал дочь возлюбленной и пошел под суд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами