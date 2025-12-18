Россиянин 30 раз изнасиловал падчерицу и получил 19 лет колонии

В Мурманской области осудили мужчину, который 30 раз изнасиловал падчерицу

В Мурманской области вынесли приговор мужчине, который насиловал малолетнюю падчерицу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Все продолжалось на протяжении нескольких лет в Печенгском районе. Местный житель 1978 года рождения сожительствовал с женщиной и за это время совершил 30 изнасилований ее малолетней дочери, применяя насилие и используя беспомощность ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.

Печенгский районный суд признал мужчину виновным в совершении особо тяжких преступлений в отношении малолетней. Помимо 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, ему назначено дополнительное наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Также суд частично удовлетворил гражданский иск и взыскал с преступника 3 млн рублей в качестве моральной компенсации потерпевшей.

