На Украине подсчитали, за сколько минут «Орешник» долетит до Киева

«Телеграф»: «Орешник» долетит из Белоруссии до Киева за 1 минуту 51 секунду

Ракета комплекса «Орешник», размещенного в Белоруссии, может долететь до Киева за 1 минуту 51 секунду. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф» в Telegram-канале.

Как уточнили авторы, для вычисления приблизительного времени подлета использовалась «нейтральная опорная точка» в географическом центре республики, которая расположена между Минском и Бобруйском.

«По расчетам, выполненным на основе предоставленных расстояний и заявленной скорости полета российской ракеты «Орешник» свыше 12 300 км/ч (примерно 3,42 км/с), подлетное время до ключевых городов с условной точки в центральной части Беларуси измеряется в пределах 1–2,5 минуты», — говорится в публикации.

В издании уточнили, что до Ровно она может ориентировочно долететь за 1 минуту 40 секунд, до Луцка — за 1 минуту 44 секунды, Киева — за 1 минуту 51 секунду, Львова — 2 минуты 24 секунды.

Российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник» поставят на боевое дежурство до конца текущего года, а первый полк, оснащенный зенитной ракетной системой С-500 «Прометей», уже приступил к дежурству. В чем уникальность этого оружия и при чем тут разговоры о военном столкновении с Европой — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

