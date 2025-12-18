В Белом доме начался закрытый брифинг по разведке

Закрытый брифинг американской разведки для президента США Дональда Трампа начался в Белом доме. Об этом сообщает РИА Новости.

Данное мероприятие проходит на фоне резкого обострения риторики Вашингтона в отношении Каракаса.

18 декабря политолог Сергей Станкевич выразил мнение, что американский президент оказался в очень сложной ситуации из-за Венесуэлы. Он отметил: военно-морская блокада республики, объявленная главой Белого дома, в данном случае предшествует наземной операции. Вашингтон, по словам эксперта, пока пытается сломать режим Николаса Мадуро, однако, если этого не произойдет, начнутся боевые действия.

Накануне Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он также признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, и пообещал: военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие активы.

Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что республика «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Венесуэла из-за «агрессии США» запросила заседание ООН.