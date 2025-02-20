В Курской области российские войска вернули под контроль более 800 кв. км территории, что составляет около 64% от первоначально занятых силами ВСУ земель. Об этом в интервью газете «Красная звезда» сообщил первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, генерал-полковник Сергей Рудской.

«Освобождено свыше 800 квадратных километров, что составляет около 64% от изначально занятой противником территории (1 268 квадратных километров)», — сказал Рудской.

По его словам, в настоящее время инициативу на поле боя полностью контролируют российские войска, наступление продолжается на всех направлениях.

Генерал подчеркнул, что украинские войска в Курской области понесли значительные потери и отступают с ранее занятых позиций, несмотря на переброску дополнительных резервов.

Рудской также отметил, что 2024 год стал переломным для боевых действий, и по его мнению, украинская армия уже не сможет существенно изменить ход военных событий.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что российские войска продолжают наступление по всей линии боевого соприкосновения.

По его информации, военнослужащие 710-й бригады ВС РФ пересекли границу в Курской области и вошли на территорию Украины.

Ранее генерал рассказал о негласных директивах, разосланных войскам в начале военной операции.