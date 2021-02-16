В Кремле оценили шансы на проведение парада Победы в 2021 году

Парад Победы в текущем году точно состоится, заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что не знает, удастся ли провести парад 9 мая.

«Но то, что парад будет — это однозначно», – подчеркнул пресс-секретарь.

Песков добавил, что даже в 2020 году парад был проведен.

Ранее в Минобороны сообщили, что организуют парад Победы в 2021 году с учетом ситуации с коронавирусом.

В 2020 году парад Победы был отложен из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, он состоялся 24 июня. В параде поучаствовали более 14 тысяч военнослужащих из 13 иностранных государств, 234 единицы исторической и современной наземной военной техники и 75 летательных аппаратов.