ВВС США перехватили самолет над местом проведения митинга Трампа

Истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) США F-16 вылетал на перехват самолета авиации общего назначения над городом Буллхед-Сити штата Аризона, где проходил предвыборный митинг президента страны Дональда Трампа.

Об этом сообщается на странице Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.

Самолет вошел в зону временного ограничения полетов без надлежащего разрешения, указано в сообщении.

«Самолет-нарушитель не реагировал на начальные процедуры перехвата, но установил радиосвязь после того, как самолет NORAD выпустил сигнальные ракеты», – сообщает командование.

После установления связи истребитель сопроводил самолет из зоны ограничения полетов «без дальнейших инцидентов».

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