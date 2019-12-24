Путин: доля современного оружия в ядерной триаде РФ выросла до 82%

Президент России Владимир Путин заявил, что доля современного оружия в ядерной триаде страны выросла до 82%, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Глава государств отметил, что за 2019 год в развитии Вооруженных сил произошло много качественных и системных изменений.

По словам Путина, в текущем году в Ракетные войска стратегического назначения поступил первый модернизированный гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком «Авангард».

Президент подчеркнул, что этот комплекс способен преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону.

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