Трамп показал новый дизайн самолетов Air Force One

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Президент США Дональд Трамп поделился эскизами нового самолета Air Force One, на который было выделено $3,9 млрд. Об этом сообщает ABC News.

В рамках встречи с пилотами ВВС, американский лидер обнародовал изображения будущего президентского самолета Air Force One, в разработке которого он принимал личное участие.

Обновления в дизайне самолета включают в себя не только иную окраску будущих Boeing, которая теперь будет совпадать с цветами американского флага, но и президентские апартаменты, медицинскую операционную, а также кухню, которая может прокормить 100 человек. Однако, многие детали проекта все еще остаются тайной.

В рамках контракта, который компания Boeing заключила с министерством обороны США, должны быть построены два обновленных самолета Boeing-747-8.

Ранее сообщалось, что Boeing получила контракт от Пентагона на $3,9 млрд.