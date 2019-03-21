Defense News: США обновят эсминцы с оглядкой на Россию и Китай

На фоне появления все более быстрых ракет противников и воздушных угроз со стороны Китая и России, военно-морской флот США планирует серьезное обновление эсминцев типа Arleigh Burke, пишет Defense News со ссылкой на заявление ведомства.

В ВМС США планируют закупить усовершенствованные радиолокационные системы для воздушной и противоракетной обороны, чтобы установить их на эсминцах Arleigh Burke модификации Flight IIA, сообщает издание.

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Американский военно-морской флот обеспокоен распространением противокорабельных крылатых ракет, которые подготовлены к сложному маневрированию, а также постоянными растущими финансовыми вложениями в данные технологии, о которых не скрывают в России и Китае, говорится в материале.

Обновление будет уложено в рамки бюджета Пентагона на 2020 год. Эксперты отмечают, что внедрение новейших технологий в существующие эсминцы станет нелегкой инженерной задачей. Установка оборудования начнется в 2025 финансовом году, говорится в материале.