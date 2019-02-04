Самолеты США провели разведку у баз России в Сирии

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Самолет американских Военно-воздушных сил (ВВС) Boeing RC-135V провел разведку у российских военных баз в Сирии, сообщает ресурс Plane Radar.

По данным портала, самолет ВВС США Boeing RC-135U вылетел с авиабазы на Крите и провел разведку у побережья Ливана и Сирии. Почти одновременно с ним в воздух поднялся самолет Boeing RC-135V — он изучил воздушное пространство недалеко от базы России Хмеймим и базы российских ВМФ в порту Тартус.

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Самолеты-разведчики провели полеты на высоте около 10 тыс. м.

Ранее сообщалось, что военный самолет США провел разведку над Черным морем.