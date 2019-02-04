Пушков ответил на слова Трампа о военном вторжении в Венесуэлу

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Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном военном вторжении в Венесуэлу.

«Трамп обещал не воевать за рубежом», — написал Пушков.

По его словам, у каждого президента США была «своя война».

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Он также подчеркнул, что Трамп может получить «свою войну» с помощью Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что МИД Венесуэлы отреагировал на заявление Трампа о военном вторжении.