Пушков ответил на слова Трампа о военном вторжении в Венесуэлу
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном военном вторжении в Венесуэлу.
«Трамп обещал не воевать за рубежом», — написал Пушков.
По его словам, у каждого президента США была «своя война».
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Он также подчеркнул, что Трамп может получить «свою войну» с помощью Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что МИД Венесуэлы отреагировал на заявление Трампа о военном вторжении.