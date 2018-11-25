Россия намерена обсудить с Турцией обстрел Алеппо
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская сторона планирует обсудить с Турцией обстрел боевиками сирийского города Алеппо снарядами с отравляющими веществами. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Россия намерена обсудить с Турцией этот инцидент.
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Он также напомнил, что Анкара гарантом соблюдения режима прекращения огня в идлибской зоне деэскалации.
Ранее сообщалось, что при обстреле жилых районов сирийского города Алеппо пострадали 46 человек.