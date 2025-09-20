Сигнал от государства и подстава: как военкоры отреагировали на признание Алехина иноагентом

Накануне Минюст признал военного блогера Романа Алехина, уличенного в отмывании денег на СВО, иностранным агентом. Его коллеги считают, что Алехин тем самым подставил фронтовиков, поскольку подорвал доверие к народным сборам. Кроме того, включение блогера в реестр иноагентов — это сигнал от государства, считают военные корреспонденты. Алехин же винит в своем новом статусе губернатора Курской области. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Подрыв доверия и размывание статуса

Признание военного блогера и бывшего советника экс-губернатора Курской области Романа Алехина иностранным агентом вызвало негативную реакцию среди его коллег. Telegram-канал «Два майора» считает, что он не только «подставил коллег по информационному цеху», но и «нехило подорвал доверие к народным сборам».

«Он подставил фронтовиков, которым на фоне падения сборов поступит меньше народных «мавиков» и «буханок» (речь идет о квадрокоптерах и автомобилях УАЗ)», — говорится в сообщении.

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале выразил надежду, что один человек не может бросить тень на все волонтерское и гуманитарное сообщество, которое «три с половиной года добровольно тянет на себе этот груз в первую очередь ответственности».

«Я, все-таки, за эти годы встречал по большей части искренних и порядочных людей в этой большой семье. А в ней, как говорят, не без урода. Сил и терпения волонтерскому цеху, мудрости и хладнокровия силовикам», — добавил он.

Военблогер Михаил Звинчук в своем Telegram-канале «Рыбарь» подчеркнул, что не спорит с тем фактом, что Алехин «получил по заслугам». Однако он обратил внимание, что изначально реестр иноагентов подразумевал тех, кто «действует по прямому финансированию и заданию зарубежных стран и органов, продвигая за деньги их интересы».

«Сегодня же по сути реестр превратился в список ну очень плохих лиц, которые вредят государству. Подобное размывание роли иноагента сейчас, мягко скажем, дискредитирует сам подход к признанию кого бы то ни было иноагентом», — считает он.

Военный журналист Роман Сапоньков согласился с тем, что включение Алехина в список иноагентов размывает этот статус.

«Ставить его в один ряд с отборными мразями, ну это просто сегодня их подняли на уровень гражданского общества. Противно просто», — отметил он в своем Telegram-канале.

Telegram-канал «Записки ветерана» подчеркнул, что Алехин может быть «кем угодно», но «точно не иноагентом». Автор канала допустил, что такими темпами реестр иноагентов превратится в аналог украинского «Миротворца», в который «уже вносят младенцев».

Красные флажки

Ситуация с Алехиным — это сигнал о том, что не надо поучать государство, как вести боевые действия и формировать политику в других чувствительных сферах, отметил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Как показывает практика, некоторые путают долготерпение государства с его мягкотелостью. Что на самом деле не так», — отметил он.

Рожин подчеркнул, что есть красные флажки, за которые выходить не следует, и на примерах отдельных лиц в разных сферах «государство это предметно демонстрирует».

Авторы Telegram-канала «МИГ России», связанного с силовиками и военнослужащими, отметили, что всем военным волонтерам и корреспондентам, занимающимся темой спецоперации, следует обратить внимание на историю Алехина.

«Как говорится <...> — держитесь правильного курса. Всему Z-комьюнити на заметку. Ну а кому-то из них — приготовиться», — добавили они.

Мнение Госдумы

Если Минюст принял решение признать Алехина иноагентом, значит, были основания, заявил председатель комитета Госдумы по делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Где деньги — там не без грязных на руку людей. Конкретно этого блогера я не знаю, его особо не читал. Знал, что он из Курска, давал свои оценки происходящему и эту историю с ним», — сказал он «Газете.Ru».

Кроме того, недавние скандалы с Алехиным «репутационно бьют по всему волонтерскому движению», добавил Нилов.

По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, Алехин может искупить свою вину в зоне специальной военной операции на Украине.

«Вокруг Алехина очень много нелицеприятных скандалов, пока это не доказано судом <…> И если он свою невиновность доказать не сможет, проиграет суд, тогда вместо какого-либо наказания он может отправиться в зону СВО, доказать там свою состоятельность», — прокомментировал депутат сложившуюся ситуацию в беседе с NEWS.ru.

«Слишком острое оружие»

Накануне Минюст признал Алехина иноагентом по причине того, что он принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Кроме того, блогер распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа военнослужащих, подчеркнули в ведомстве.

Адвокат Вадим Багатурия высказал мнение, что Алехина могли признать иностранным агентом из-за финансирования со стороны Запада.

«Можно предположить, что Алехин, являясь публичной персоной, по мнению российских властей, вступил в неверные отношения с иностранными государствами, получая от них финансирование», — сказал NEWS.ru юрист.

Алехин же считает, что ему присвоили статус иноагента по инициативе губернатора Курской области. Сейчас регион возглавляет Александр Хинштейн, он не отреагировал на заявление блогера.

«Такие инструменты, как иноагентство, не говоря уже про уголовное преследование, размываются и становятся не федеральными, а местечковыми. То есть, их уже может применять губернатор для того, кто осмелился даже на легкую конструктивную критику действий властей <…> Иноагент — это слишком острое оружие, чтобы им могли распоряжаться губернаторы для решения своих личных проблем в регионе», — написал он в своем Telegram-канале.

Наиболее тяжелым ударом новый статус стал для матери, поскольку для нее он звучит как клеймо врага народа советских времен, добавил Алехин.

9 сентября было опубликовано видео с участием Алехина. В нем описывается схема по «отмыву» 200 млн рублей: бизнесмен переводит деньги в благотворительный фонд Алехина, блогер закупает у этого же предпринимателя медикаменты на сумму около 150 млн рублей. Разницу в 50 млн рублей блогер оставлял себе — в качестве комиссии. Объем фактически поставленных лекарств намеренно занижался.