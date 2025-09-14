Стало известно, какими авто владеет обвиненный в махинациях военблогер Алехин

Военблогер Роман Алехин оказался владельцем трех автомобилей общей стоимостью свыше 10 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Так, среди них был – электромобиль ZEEKR 001. Его стоимость составляет 4,3 млн рублей. Также Алехин владел Volkswagen Teramont стоимостью около 3,5 млн рублей. В настоящее время в его распоряжении Haval H7, продающийся от 3,5 млн рублей», — сообщает портал.

9 сентября в сети было опубликовано видео, в котором подробно описывается схема «отмыва» 200 млн рублей. Согласно изложенной информации, предприниматель перечислял средства в благотворительный фонд Алехина, после чего он закупал у того же бизнесмена медикаменты на сумму около 150 млн рублей. Разницу в 50 млн рублей блогер оставлял себе в качестве комиссии, при этом объем фактически поставленных лекарств намеренно занижался.

10 сентября полиция Курской области начала проверку в отношении местного блогера Романа Алехина после публикации, в которой говорилось о возможных нарушениях при приобретении гуманитарной помощи для участников спецоперации.

Алехин был советником бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, которого обвинили в присвоении средств, выделенных на строительство укреплений на границе с Украиной. В марте этого года военблогер заключил контракт с Минобороны и стал служить в спецназе «Ахмат». Но уже через месяц он расторг контракт, назвав это решение ошибкой.

Ранее была раскрыта схема мошенничества с инсценировкой ДТП ради страховки.