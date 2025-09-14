На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, какими авто владеет обвиненный в махинациях военблогер Алехин

РЕН ТВ: обвиняемый в мошенничестве военблогер Алехин владеет тремя авто
true
true
true
close
Telegram-канал «Роман Алехин»

Военблогер Роман Алехин оказался владельцем трех автомобилей общей стоимостью свыше 10 млн рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Так, среди них был – электромобиль ZEEKR 001. Его стоимость составляет 4,3 млн рублей. Также Алехин владел Volkswagen Teramont стоимостью около 3,5 млн рублей. В настоящее время в его распоряжении Haval H7, продающийся от 3,5 млн рублей», — сообщает портал.

9 сентября в сети было опубликовано видео, в котором подробно описывается схема «отмыва» 200 млн рублей. Согласно изложенной информации, предприниматель перечислял средства в благотворительный фонд Алехина, после чего он закупал у того же бизнесмена медикаменты на сумму около 150 млн рублей. Разницу в 50 млн рублей блогер оставлял себе в качестве комиссии, при этом объем фактически поставленных лекарств намеренно занижался.

10 сентября полиция Курской области начала проверку в отношении местного блогера Романа Алехина после публикации, в которой говорилось о возможных нарушениях при приобретении гуманитарной помощи для участников спецоперации.

Алехин был советником бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, которого обвинили в присвоении средств, выделенных на строительство укреплений на границе с Украиной. В марте этого года военблогер заключил контракт с Минобороны и стал служить в спецназе «Ахмат». Но уже через месяц он расторг контракт, назвав это решение ошибкой.

Ранее была раскрыта схема мошенничества с инсценировкой ДТП ради страховки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами