«От этого не отмыться»: военблогера Алехина заподозрили в получении откатов с помощи фронту

Российского блогера и бывшего советника экс-губернатора Курской области Романа Алехина заподозрили в мошенничестве. 9 сентября СМИ опубликовали видео, на котором Алехин обсуждает схему по отмыванию денег под прикрытием помощи бойцам СВО. Сам блогер подтвердил, что такой разговор действительно состоялся, однако дальше беседы не пошел. Курское МВД уже начало проверку. Telegram-канал «Рыбарь» назвал Алехина неоднозначной фигурой, которая давно вызывает споры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Курское МВД начало проверку после публикации видео, в котором говорится о возможных противоправных действиях курского предпринимателя, администратора популярного Telegram-канала Романа Алехина с неизвестным человеком. На видео мужчины обсуждают приобретение гуманитарной помощи для военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. Об этом сообщили в ведомстве.

По данным «Известий», РЕН ТВ и РИА Новости, речь идет о российском военном блогере и бывшем советнике экс-губернатора Курской области Романе Алехине, которого ранее заподозрили в отмывании денег под прикрытием помощи бойцам СВО .

Видеозапись, где Алехин якобы объясняет преступную схему, опубликовал Telegram-канал 112. Затем ролик также появился у Mash, SHOT, «Известий» и РЕН ТВ.

На видео слышно, как блогер обсуждает план по отмыванию денег. Схема заключается в следующем:

бизнесмен переводит в благотворительный фонд Алехина 200 млн руб., блогер закупает у этого же предпринимателя лекарства и прочие медсредства для поставки в зону спецоперации за 150 млн руб. Остальные 50 млн уходят самому Алехину.

«При этом фактический объем лекарств при поставке будет занижен», — отметил 112.

Мужчина, который остается за кадром, объясняет: при приходе машины в ней будет на 10—12% меньше продукции, чем отображено в документах. Собеседник Алехина также заявляет, что сторону бизнесмена «интересует вопрос прежде всего чистоты». На это блогер отвечает, что ему надо найти механизм, как это сделать. Рассуждая о схеме, он говорит, что мог бы объяснить данную систему командирам, если они согласятся.

Что говорит сам Алехин?

В беседе с «Осторожно, новости» Роман Алехин рассказал, что разговор, видео которого опубликовали СМИ, состоялся и был тайно записан в мае 2025 года . Тогда на него вышел предприниматель, который захотел помочь фронту. Блогер утверждал, что его волонтерам позвонили представители «бизнесмена Галицкого», уже помогавшего бойцам СВО. По словам Алехина, предприниматель якобы решил изменить схему и делать это через благотворительный фонд блогера «Благодетели».

«Его структуры перечисляют в фонд мой благотворительный официальный 100 млн, <…> и, соответственно, я закупаю [медикаменты] на 2/3 суммы у фирм, которые, как они сказали, аффилированы с этим же предпринимателем. То есть условно получается, он дает деньги, и мы у него же по сути закупаем», — объяснил предложение блогер.

По его словам, представители бизнесмена обещали ему цены ниже тех, по которым волонтеры закупают медикаменты сейчас. Также, как сообщил Алехин, оставшуюся часть суммы фонду разрешалось тратить на другие нужды, однако только по согласованию с бизнесменом. За потраченные деньги нужно было отчитаться.

«Потом всплывает такое «но», маленько «но». Но, говорит, им нужно 10% сверху. То есть условно, если я у них, как они мне объяснили схему, закупаю на 100 млн, они мне будут отгружать продукции на 90 млн», — добавил блогер.

После этого представители предложили ему самому придумать, «что с этим делать». При этом Алехин заявил, что своего согласия на работу по этой схеме не давал, потому что изначально понимал, что она звучит не очень законно . Он также пояснил, что думал о нуждах военных и не рассчитывал получить с этого какую-то выгоду.

В своем Telegram-канале блогер позже опубликовал скрины переписки с представителем «бизнесмена Галицкого» по имени Александр. В посте говорится, что 19 июня волонтеру Ольге пришло предложение помогать фронту через фонд Алехина.

« 1 июля мы встречаемся в Курске (тут скрины заканчиваются, начинается видео, которое целиком почему-то не выложено, но смонтировано так, будто это шпионская сага — весь разговор был более пяти часов). В этот день он последний раз и был в телеге, на следующий день он не ответил уже», — написал блогер. При этом ранее Роман Алехин заявлял, что встреча состоялась в мае.

В публикации блогер также утверждает, что Александр предложил «завести на благотворительный фонд» 200 млн руб., из которых 150 млн волонтеры обязаны будут потратить на закупку медикаментов или медаппаратуры у близкой предпринимателю компании.

«Оставшиеся 50 млн оставляют ФОНДУ на его деятельность. А деятельность — это опять же помощь фронту, просто уже не строго медикаментами, а разным необходимым. Но по согласованию с выделяющим деньги, что абсолютно нормально. На скрине видно, что я писал им потребности», — заявил Алехин. Блогер добавил, что на видео не говорится, что любые деньги надо обналичить и вернуть в конверте Александру, а также, что 50 млн или любую другую сумму Алехин может оставить лично себе. Кроме того, по словам блогера, там не говорится и о «исключительно бумажном формате помощи фронту», при котором по факту военным ничего не достанется. Алехин добавил, что разговор, попавший на видео, дальше слов не зашел.

«Что Александр — совсем не тот, за кого себя выдает, уже понятно. И что он не имеет отношение к помощи фронту — тоже. Такие люди не пишут на скрытую камеру разговоры и не монтируют из них видео с претензией на разоблачение с моментальным запуском по сеточке каналов, которой волонтерское сообщество как кость в горле», — добавил блогер.

Кто такой Роман Алехин?

Роман Алехин — бизнесмен и общественный деятель. По данным из открытых источников, он владеет сетью ортопедических салонов. Алехин позиционирует себя как «социальный технолог» и «военный волонтер». В 2024 году он стал советником на тот момент губернатора Курской области Алексея Смирнова.

Нынешняя история с отмыванием денег — не первый скандал, в который попал блогер. РЕН ТВ сообщил, что в 2014 году его судили за продажу некачественных протезов для инвалидов — под видом новых протезов его компания зачастую продавала уже бывшие в употреблении. В итоге Алехин отделался штрафом.

По данным телеканала, Алехин однажды отдал инвалиду б/у протез с накрашенными ногтями. По словам матери пострадавшего, Алехин давал им завышенные в два раза счета, чтобы таким образом получать компенсацию от государства. По словам Абакумовой, однажды он отдал женщине б/у протез, чтобы успеть пройти проверку.

«Когда я его (протез. — Прим. ред.) получила, привезла, сын говорит: «Мама, чего ногти накрашены?» Это было дико», — объяснила Абакумова.

После начала спецоперации блогер начал заниматься активной благотворительной деятельностью. Telegram-канала «Жаба и гадюка» сообщил, что в 2023-м фондом Алехина заинтересовался российский Минюст — тогда ведомство установило, что организация работает непрозрачно . Фонд не отчитывался о своей деятельности и использовании имущества, не осуществлял раздельный учет доходов, полученных от иностранных источников, и доходов, поступивших из других источников.

В сентябре 2024 года Алехин попал в еще один скандал. Военные Telegram-каналы рассказали, что на деньги, которые блогер собирал для бойцов, он купил электрокар Zeekr .

В начале 2025-го стало известно, что Роман Алехин заключил контракт с Минобороны и начал служить в спецназе «Ахмат». Его служба продлилась 23 дня. За это время он успел получить три награды . Впоследствии блогер расторг договор, назвав его подписание ошибкой, и заявил, что «каждый должен заниматься своим делом». По словам Алехина, в гражданском секторе от него больше пользы.

«Ранее Алехин был советником губернатора Курской области, потом записался в Ахмат, где делал вид, что служил, откуда его быстро попросили на выход после «скандала с трубой» (операция «Поток». — «Газета.Ru»)», — писал Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Рыбарь» также отметил, что фигура Алехина давно вызывала споры и считалась неоднозначной. Telegram-канал добавил, что скандал с блогером подрывает доверие ко всему волонтерскому сообществу и может стать поводом «закрутить гайки и снести все под корень».

«Уже неважно, будет там уголовная перспектива по делу или нет. <…> «Правдоруб», претендовавший на нравственный камертон гуманитарного движения, обличавший коррупционеров и самодуров, писавший под каждым постом «Честь имею», на видео соглашается пойти на подлог, чтобы заработать денег на помощи фронта. И от этого не отмыться», — заявил военкор Александр Коц.

При этом за Алехина заступился командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он рассказал, что блогер на протяжении двух лет помогал подразделению.

«Если он виноват, органы должны разобраться и принять по нему соответственное решение. До тех пор, пока по нему не принято соответственное решение, для меня Роман Алехин остается человеком, который очень много помог спецназу «Ахмат». За что я ему благодарен», — отметил Алаудинов.

Блогер в ответ поблагодарил командира «Ахмата» за объективность и заявил, что ответит за всю работу с документальным подтверждением.