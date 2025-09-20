На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Были основания»: в Госдуме прокомментировали признание иноагентом военблогера Алехина

Депутат Нилов: у Минюста были основания для признания блогера Алехина иноагентом
Telegram-канал «Роман Алехин»

Скандал с военблогером Алехиным породил много вопросов, а его действия повлияют на волонтерское движение в России, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Из личной практики такие случаи репутационно бьют по всему волонтерскому движению. И тот скандал, который был с ним, в том числе, оставил очень много вопросов без ответов: кто прав, кто виноват, были ли какие-то нарушения или нет. Все произошедшее явно породило недоверие и недопонимание», — сказал депутат.

Нилов предположил, почему Минюст мог принять такое решение.

«Где деньги — там не без грязных на руку людей. Конкретно этого блогера я не знаю, его особо не читал. Знал, что он из Курска, давал свои оценки происходящему и эту историю с ним. Поэтому, если Минюст такое решение принял, значит, были основания», — сказал он.

9 сентября было опубликовано видео с участием Романа Алехина (признан в РФ иностранным агентом). В нем описывается схема по «отмыву» 200 млн рублей. Согласно разговору на видео, предприниматель перечислял средства в благотворительный фонд Алехина, после чего закупал у того же бизнесмена медикаменты на сумму около 150 млн рублей. Разницу в 50 млн рублей блогер оставлял себе в качестве комиссии. При этом объем фактически поставленных лекарств намеренно занижался.

Позднее, 10 сентября полиция Курской области начала проверку в отношении Алехина. 19 сентября Минюст признал блогера иностранным агентом по причине того, что он принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа военнослужащих.

Ранее военблогер Алехин прокомментировал информацию о его автопарке.

