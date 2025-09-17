На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия уведомит ООН о публикации данных детей на сайте «Миротворец»

Кузнецова: Госдума направит в ООН обращение из-за данных детей на «Миротворце»
Пресс-служба «Единой России»

Спецпредставителю генсека ООН будет направлено обращение депутатов Госдумы из-за размещения персональных данных российских детей на украинском экстремистском сайте «Миротворец». Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в своем Telegram-канале.

«В преддверии недели высокого уровня Генассамблеи ООН готовим обращение к специальному представителю Генсека ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджинии Гамбе в связи с фактами размещения данных о российских детях на сайте «Миротворец», — написала Кузнецова.

Она отметила, что только за прошедшую неделю на сайте «Миротворца» появились данные четырех детей, а за предыдущие годы были «обнародованы персональные данные сотен несовершеннолетних». Это, по словам Кузнецовой, не только нарушение закона, но и прямая цель для украинских неонацистов и террористов к совершению преступлений против них.

16 сентября в украинскую базу «Миротворец» внесли данные двухлетней девочки из России.

На сайте отмечается, что Эмилия, которая родилась в январе 2023 года, якобы сознательно нарушила государственную границу Украины.

Лавров заявил, что ООН выгораживает Украину.

