Подозреваемый в отмывании денег военблогер Алехин получил повестку, но не пошел на СВО

Военблогер Алехин объяснил, почему не пошел на СВО после получения повестки
Военный блогер из Курска Роман Алехин рассказал, почему после получения повестки не был мобилизован в ряды Вооруженных сил (ВС) России и не отправлен в зону проведения специальной военной операции. В беседе с РЕН ТВ он заявил, что не прошел по состоянию здоровья.

Блогер рассказал, что в военкомате ему дали направление к врачам в областной больнице. По словам Алехина, от волнения у него подскочило давление до 220 на 120. После чего врач дала таблетку и установила устройство, которое круглосуточно измеряет давление и следит за кардиограммой. Алехин утверждает, что «его гоняли со справками», пока он думал о «прощальных фотографиях».

«Жена обняла, поплакала. Я в одежде, экипировка у меня была для фронта как волонтер. <...> Прихожу 1 ноября. Они говорят: «Все, мобилизация закончилась, идите домой», — рассказал военблогер, добавив, что его и так бы списали из-за порока сердца.

Однако телеканал РЕН ТВ обратил внимание на то, что до начала СВО Алехин, судя по соцсетям, не жаловался на здоровье: часто посещал спортзал, без проблем выполняя упражнения со штангой и другие.

До этого в сети распространилось видео, на котором Алехин обсуждает схему по отмыванию денег под прикрытием помощи бойцам СВО. Блогер подтвердил, что такой разговор действительно состоялся, однако дальше беседы не пошел. Курское МВД уже начало проверку.

По данным РЕН ТВ, военблогера вызвали в отдел полиции и допросили. После разговора с сотрудниками МВД его отпустили.

Роман Алехин был советником бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в хищении средств, выделенных на строительство укреплений на границе с Украиной. В марте этого года военблогер заключил контракт с Минобороны и стал служить в спецназе «Ахмат». Но уже через месяц он расторг контракт, назвав это решение ошибкой.

Ранее командир «Ахмата» поддержал блогера Алехина, подозреваемого в махинациях .

