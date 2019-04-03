В Facebook мошенники рассказывали о несуществующих льготах

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Сотни объявлений о несуществующих налоговых льготах были выложены на фейсбуке, передает Associated Press.

Как отмечается, мошенники убеждали пользователей, что они имеют право на большие послабления в выплатах, если установят новые панели солнечной энергии.

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Для того, чтобы узнать подробности, человек должен был ввести свой адрес, электронную почту, служебную информацию и номер телефона. Злоумышленники собирали эти данные, однако их мотивация непонятна.

Подчеркивается, что сведения о налоговых льготах были полностью ложными.

Ранее сообщалось, что СМИ высмеяли призывы Цукерберга обуздать интернет.