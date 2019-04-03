В Facebook мошенники рассказывали о несуществующих льготах
Сотни объявлений о несуществующих налоговых льготах были выложены на фейсбуке, передает Associated Press.
Как отмечается, мошенники убеждали пользователей, что они имеют право на большие послабления в выплатах, если установят новые панели солнечной энергии.
Реклама
Для того, чтобы узнать подробности, человек должен был ввести свой адрес, электронную почту, служебную информацию и номер телефона. Злоумышленники собирали эти данные, однако их мотивация непонятна.
Подчеркивается, что сведения о налоговых льготах были полностью ложными.
Ранее сообщалось, что СМИ высмеяли призывы Цукерберга обуздать интернет.