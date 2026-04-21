Жизнь, посвященная служению. 100 лет с рождения Елизаветы II

21 апреля 2026 года исполняется 100 лет со дня рождения бывшей королевы Великобритании Елизаветы II. Она находилась на престоле 70 лет и 214 дней, став самым долгоправившим монархом в британской истории.

Елизавета Александра Мария Виндзор родилась в 1926 году в Лондоне, в семье герцога и герцогини Йоркских, позднее ставших королем Георгом VI и королевой-консортом Елизаветой. При рождении она была третьей в линии престолонаследия, но после отречения в 1937 году ее дяди, Эдуарда VIII, стала наследницей правящего короля.

В возрасте 14 лет впервые выступила по радио, прочитав обращение к эвакуированным детям. В 1945 году, еще до окончания Второй мировой войны, она несколько месяцев служила водителем и механиком во Вспомогательной женской территориальной службе. А в 1947-м принцесса Елизавета произнесла ставшее историческим обращение к Британскому содружеству.

«Я заявляю перед всеми вами, что вся моя жизнь, будь она долгой или короткой, будет посвящена служению вам и той великой империи, к которой мы все принадлежим», — сказала она.

В ноябре того же 1947-го наследница вышла замуж за отрекшегося от всех титулов бывшего принца Греческого и Датского Филиппа Маунтбеттена, которому прямо перед свадьбой пожаловали титул герцога Эдинбургского. Впоследствии в их семье родились четверо детей: принцы Чарльз (сейчас — король Великобритании Карл III), Эндрю и Эдвард, а также принцесса Анна. Принц Филипп скончался 9 апреля 2021 года на 100-м году жизни. Их брак продлился более 73 лет и стал самым долгим среди монарших особ в мировой истории.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года, после смерти своего отца, — ей было 25 лет. На время ее правления пришлись окончание распада Британской империи и формирование Содружества наций, деколонизация Африки, конфликт в Северной Ирландии, участие Великобритании в войнах в Ираке и Афганистане, победа в Фолклендской войне, холодная война, начало освоения космоса, вхождение Соединенного Королевства в Евросоюз и выход из него, а также эпидемия коронавируса. За 70 лет ее нахождения во главе государства в Великобритании сменились 15 премьер-министров.

Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября 2022 года. Ей было 96 лет.