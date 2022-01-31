Посольство США отреагировало на заявление Китая о саботаже Игр

Пресс-атташе посольства США в Китае рассказал, что его страна не планирует проведения глобальной кампании по дискредитации пекинской Олимпиады.

«Мы не планировали и не планируем подобных кампаний. Наши атлеты, могут свободно выражать свое мнение согласно духу Олимпиады, которое включает в себя соблюдение прав человека», — написал пресс-атташе в письме, которое отправил на адрес электронной почты Reuters.

Напомним, 6 декабря стало известно об отказе США отправлять на Олимпиаду официальных лиц. Причиной бойкота стало нарушение прав человека в Китае. 8 декабря к дипломатическому бойкоту Игр присоединились Австралия и Канада.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выступил против политизации спорта и демонстративных бойкотов.