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Посольство США отреагировало на заявление Китая о саботаже Игр

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Пресс-атташе посольства США в Китае рассказал, что его страна не планирует проведения глобальной кампании по дискредитации пекинской Олимпиады.

«Мы не планировали и не планируем подобных кампаний. Наши атлеты, могут свободно выражать свое мнение согласно духу Олимпиады, которое включает в себя соблюдение прав человека», — написал пресс-атташе в письме, которое отправил на адрес электронной почты Reuters.

Напомним, 6 декабря стало известно об отказе США отправлять на Олимпиаду официальных лиц. Причиной бойкота стало нарушение прав человека в Китае. 8 декабря к дипломатическому бойкоту Игр присоединились Австралия и Канада.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выступил против политизации спорта и демонстративных бойкотов.

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Олимпиада 2022
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