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Белорусским олимпийцам разрешили общаться только со СМИ, аккредитованными НОК страны

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Reuters

Членам белорусской олимпийской делегации на Играх в Пекине (Китай) разрешили общаться только с представителями СМИ, которые были аккредитованы Национальным олимпийским комитетом страны. Об этом сообщает «Матч ТВ.

Стоит отметить, что Министерство спорта Украины перед стартом Олимпиады в Пекине запретило своим атлетам давать комментарии и интервью на русском языке, а также рекомендовало не фотографироваться с российскими спортсменами.

Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что сборные России и Украины будут сидеть рядом во время командного турнира фигуристов на Играх.

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Олимпиада 2022
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