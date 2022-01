Сборные России и Украины будут сидеть рядом во время командного турнира фигуристов на Играх

Сборные России и Украины по фигурному катанию будут сидеть рядом во время командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте «Двукратн (4)ая олЕмпийская чемпионка мира». На опубликованной в социальной сети фотографии видно, что места двух сборных располагаются рядом.

Стоит отметить, что Министерство спорта Украины перед стартом Олимпиады в Пекине запретило своим атлетам давать комментарии и интервью на русском языке, а также рекомендовало не фотографироваться с российскими спортсменами.

Напомним, что Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина назвала дату вылета отечественных спортсменов на Олимпийские игры в Пекине.

UKR to their athletes: do not stand next to the ROC flag, do not interact with the ROC athletes, do not even BREATHE AND BLINK in their direction.



Meanwhile the IOC/Beijing Olympics: yeah um.. so... pic.twitter.com/oUnG3duMFu