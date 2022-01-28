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Фетисов назвал правильный способ выбора знаменосцев сборной России на Олимпиаде в Пекине

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Marko Djurica/Reuters

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов рассказал, как следует правильно выбирать знаменосцев на церемонии открытия и закрытия Олимпийских Игр в Пекине.

«Очень важно, чтобы сами спортсмены выбрали знаменосцев, а не кто-то из больших начальников. Руководителям здесь вмешиваться не стоит, пусть сами олимпийцы решают. Трудно сказать, кто у них там авторитет сейчас, но достойных кандидатов много. Есть и олимпийские чемпионы, и лидеры мирового спорта прямо сейчас. Думаю, спортсмены сами примут верное решение», — сказал Фетисов в Sport24.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что достоин быть знаменосцем тот спортсмен, для кого это не первые Игры и тот, кто уже завоевывал золото. По ее словам, хорошие кандидаты — Никита Гусев или Вик Уайлд.

Вик Уайлд — российский сноубордист американского происхождения. Двукратный олимпийский чемпион 2014 года.

Никита Гусев в составе хоккейной сборной России выиграл золотую медаль на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что быть знаменосцем на открытии Олимпиады — сомнительная перспектива.

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Олимпиада 2022
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