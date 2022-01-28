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Олимпийский чемпион Васильев: быть знаменосцем на открытии Олимпиады — сомнительная перспектива

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о выборе знаменосца на Олимпийские игры — 2022 в Пекине, передает Sport24.

«Быть знаменосцем на открытии Олимпиады — сомнительная перспектива. Все спортсмены — очень суеверные, поэтому, когда понесешь знамя, это может боком обойтись и привести к провалу в соревнованиях. Думаю, по этой причине будет мало желающих», — отметил Васильев.

Также олимпийский чемпион отметил, что в биатлонной команде не видит кандидатов, поскольку у лидера Александра Логинова «подмочена» репутация из-за допинговых скандалов, а Эдуард Латыпов «еще не дорос».

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала спортсменов, которые должны стать знаменосцами национальной команды на церемонии открытия зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

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Олимпиада 2022
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