Акинфеев повторил рекорд РПЛ

В эти минуты продолжается матч 4 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и «Ростовом».

Вратарь армейцев Игорь Акинфеев вышел на поле в 489 матче в рамках чемпионата России, повторив рекорд Сергея Игнашевича, который также защищал цвета ЦСКА.

Акинфеев выступает за столичный клуб с 2003 года. Он стал шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем национального Кубка, а также вратарь брал Кубок УЕФА. В 2008 году вратарь стал бронзовым призером чемпионата Европы.

После первого тайма ЦСКА обыгрывает «Ростов» со счетом 2:0. Точные удары на свой счет записали Яка Бийол и Федор Чалов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, вызовет ли он в сборную голкипера Игоря Акинфеева.

«Этот вопрос нужно задавать не мне. В этом вопросе я полностью доверяю тренеру вратарей Виталию Кафанову, он непререкаемый авторитет, лучший тренер вратарей в нашей стране. Все ответы на вопросы по вратарям вы можете получить только у него. Если он скажет, что нужно — без вопросов, я наберу Акинфееву», — сказал Карпин.