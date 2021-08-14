Футболист «Спартака» Зобнин: мы поблагодарили болельщиков после игры с «Уралом»

Футболист московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что игроки команды поблагодарили болельщиков после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

«Мы подошли к болельщикам после игры, как это обычно бывает. Поблагодарили фанатов, а они — нас. Ничего сверхъестественного не было. Все как обычно в каждой игре», — сказал Зобнин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, перед матчем фанаты красно-белых вывесили баннеры в адрес игроков команды.

«Критика глаза и уши режет — Соболев, Понсе? Пока вся команда слушала выкрики, Зобнин, Айртон и Рассказов сбежали в раздевалку от критики», — гласила надпись на одном из баннеров.

«Соболев Саша бросил играть, ведь стали в телеге его восхвалять», — было написано на другом полотне.

«Спартак» победил «Урал» со счетом 1:0.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

Ранее наставник московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал критику в адрес игроков и руководства клуба во время матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала».