Ефимова рассказала, что ее больше всего бесит в олимпийской деревне

Трехкратный призер Игр Юлия Ефимова рассказала об условиях в олимпийской деревне в Токио.

Спортсменка отметила, что место проживания олимпийцев ничем не отличается от предыдущих Игр.

«Единственное — размеры в Японии меньше. Только одна столовая. Больше всего бесит сувенирный магазин, в который не зайти. А если зайдешь, там ничего нет уже давно. Хотелось бы домой привезти какие-то сувениры», — цитирует Ефимову «Матч ТВ».

Летние Олимпийские игры — 2020 проходят в Токио с 23 июля по 8 августа. Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее исполнительный директор Олимпийской службы вещания (OBS) Яннис Эксархос ответил на критику Юлии Ефимовой по поводу раннего начала стартов на соревнованиях в Токио.