Футболист сборной России признался в нелюбви к бане и водке

Футболист московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал о жизни в России, передает «Комсомольская правда».

По словам футболиста, баню он не любит, водку не пьет.

Фернандес отмечает, что за восемь лет в России он стал привыкать к холоду, но когда только приехал в Москву, не мог понять, как живут люди.

«Сейчас для меня ноль градусов – хорошая погода!», — добавил он.

Марио Фернандес перешел в ЦСКА в 2012 году из бразильского «Гремио».

Ранее защитник ЦСКА и сборной России рассказал о своем отношении к Путину.