Боец Емельяненко раскритиковал российскую молодежь
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Отечественный боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко раскритиковал российскую молодежь. Об этом сообщает Sport24.
По его словам, забить татуировки на плечах в виде звезд пришлось из-за активного интереса подросткового поколения к тюремной тематике.
Также Емельяненко-младший заявил, что надеется своим поступком затянуть молодых парней в спортзалы.
Ранее сообщалось, что действующий чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Василий Ломаченко призвал не паниковать население из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.