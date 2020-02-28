«Ливерпуль» может остаться без титула чемпиона Англии из-за коронавируса

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«Ливерпуль» может остаться без титула чемпиона Англии, если сезон будет сокращен из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.

По информации издания, распространение болезни повысило вероятность того, что правительство Великобритании примет решение отменить все спортивные мероприятия в стране на более чем два месяца. Это приведет к тому, что часть матчей первенств государства никогда не будут сыграны.

Если сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) будет остановлен, вероятно, что клубы проведут переговоры для определения того, будут прежние результаты приостановлены, останутся в силе или весь розыгрыш будет признан недействительным.

Руководству турнира так или иначе придется принимать решение о том, какие клубы будут представлять Англию в еврокубках. Если матчи будут отменены, клубы, вероятно, будут оспаривать решение лиги.

После 27 туров в таблице АПЛ лидирует «Ливерпуль». В активе команды 79 очков.

Ранее сообщалось, что сборная России не поедет на этап Кубка мира в США из-за коронавируса.