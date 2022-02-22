Навка: сказала Валиевой, что в России сегодня два самых популярных человека — она и Путин

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о ситуации вокруг фигуристки Камилы Валиевой на Играх--2022 в Пекине.

«Не представляю даже, что чувствовала Валиева. Всю ночь они издевались над ней. Как она переживала, как переживали родители, которые не могли ей помочь, банально подержать за руку. Это все очень печально.

Думаю, теперь весь мир ее полюбил и будет за нее болеть. Я сейчас говорила с ней и сказала, что во всей стране сегодня два самых цитируемых, популярных человека — она и Владимир Путин», — приводит слова олимпийской чемпионки «Матч ТВ».

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх.

В итоге она смогла принять участие в личных соревнованиях, однако эти скандалы не прошли для нее бесследно. В произвольной программе женского турнира она совершила несколько ошибок и лишилась шансов на медаль. Победителем стала Анна Щербакова, второе место у Александры Трусовой.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал допинг-скандал вокруг Валиевой.